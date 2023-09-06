Погибли 17 человек и десятки ранены. В Константиновке завершили спасательную операцию после удара по рынку
В Константиновке Донецкой области завершили поисковую операцию после прилёта по рынку. По состоянию на 18:00 погибли 17 человек, еще 32 - получили ранения.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале.
"Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена", - отметил министр.
Ранее в областной администрации Донецкой области заявляли о 34-х раненых.
Напомним, сегодня днем оживленное место в Константиновке, что в Краматорском районе Донецкой области, попало под обстрел. Повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов.
Мы публиковали рассказ очевидицы, которая была ранена в результате обстрела.
Война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.
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