В Константиновке Донецкой области завершили поисковую операцию после прилёта по рынку. По состоянию на 18:00 погибли 17 человек, еще 32 - получили ранения.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

"Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена", - отметил министр.

Ранее в областной администрации Донецкой области заявляли о 34-х раненых.

Напомним, сегодня днем оживленное место в Константиновке, что в Краматорском районе Донецкой области, попало под обстрел. Повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов.

Мы публиковали рассказ очевидицы, которая была ранена в результате обстрела.

Война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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