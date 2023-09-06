В Константиновке уже 31 человек ранен после ракетного удара по рынку в центре города. 16 погибли.

Об этом сообщает прокуратура.

Под завалами еще находятся люди.

Повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.

Недавно мы сообщали, что оживленный район Константиновки средь бела дня подвергся обстрелу.

Из-за прилета по Константиновке погибли 16 человек. Фото с месты трагедии.

Война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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