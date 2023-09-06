Стали известны подробности дневного прилета по Константиновке, что в Краматорском районе Донецкой области.

Их сообщает с места событий корреспондент "Страны".

В результате прилета оказались уничтожены торговые точки на рынке. СМИ со ссылкой на информацию Донецкой ОВА пишут о 16 погибших и 14 раненых.

Также Владимир Зеленский опубликовал видео момента удара по Константиновке и подтвердил гибель 16 человек.

А по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Константиновке среди погибших есть один ребенок, еще по меньшей мере 20 человек ранены.

На месте работают правоохранители и спасатели ГСЧС. Рынок сразу закрыли, людей близко к месту удара не подпускают.

Пожар уже ликвидирован, правоохранители разбирают завалы и достают раненых и убитых.

Ранее мы писали, что оживленное место в Константиновке попало под обстрел.

Война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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