Сегодня ночью Киев подвергся ракетной атаке. Городская военная администрация сообщала о сбитии всех ракет.

Как стало известно "Стране" из источников в правоохранительных органах, обломки упали на крышу одного из жилых домов в Днепровском районе Киева. Очевидцы сообщают, что слышали ночью вибрации.

"Сначала была воздушная тревога, через определенное время были взрывы, но они были не очень громкими, будто вдали. Один взрыв был близко, после чего была небольшая вибрация, задрожали окна. Только утром муж сказал мне, что кто-то к нам приезжал", — рассказывает жительница многоэтажки.

По ее словам, никаких объявлений для местных жителей не делали.

"Нам никто ничего не рассказывал. Объявления для дома пока что никакого не было. Я даже не знаю, где упал обломок. О разрушениях конкретно никто не говорил", — объясняет женщина.

На данный момент доступ к крыше многоэтажки ограничен.

Утром мы писали, что ночью Украина подверглась атаке ракет и дронов типа "Шахед".

Война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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