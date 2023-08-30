"Страна" побывала в одном из посёлков Киевской области, где сегодня ночью обломки сбитой ракеты упали на жилые дома.

Пострадали шесть домов, но, по счастью, только два из них получили серьёзное повреждения. Один дом сгорел полностью, а во втором, который стоит напротив, сильно повреждена крыша.

Сейчас там продолжают работать сотрудники ГСЧС, которые помогают разбирать завалы. Энергетики восстанавливают поврежденные линии электропередач в посёлке. Также на помощь пострадавшим семьям пришли соседи.

"Страна" поговорила с женщиной, дом которой полностью сгорел. Людмила Скиба, рассказывает, что проснулась от взрывов около пяти утра.

"Через минут десять после того, как мы спустились на первый этаж, в наш дом прилетели обломки. Части сбитой ракеты пробили крышу над спальней, после чего пробили перекрытие между первым и вторым этажом и упали в кухне. Нас с мужем спасло то, что мы спустились на первый этаж и не находились в спальне в момент попадания", - рассказала женщина.

После этого дом охватило пламя, а хозяева едва успели забрать документы с вещами и выбежать на улицу.

"Планируем заново отстраивать дом. Будем писать заявление на материальную помощь, местные власти говорят, чтобы мы подавали заявку через Дию", - говорит Людмила.

По её словам, из местных жителей никто не пострадал, все отделались шоком.

Ранее пострадавшие от российского обстрела в Киевской области рассказали, как обломки ракеты упали на дом.

Мы также публиковали видео как в Киеве обломки ракеты упали на крышу "Ашана".