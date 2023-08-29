Власти Брянской области РФ заявляют об обстреле поселка Климово.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, обстрел проводился из РСЗО. В результате погибли люди, среди них ребенок. Еще пятеро мирных жителей ранены, в том числе дети. Как пишут российские телеграм-каналы, 10-летняя девочка погибла при попадании снаряда РСЗО "Град" по детской площадке.

Кроме того, оказались повреждены школа и несколько административных зданий, есть разрушения в жилых домах. В поселке нарушено энергоснабжение.

Перед атакой районная администрация призывала всех местных жителей в срочном порядке спуститься в укрытия.

Брянская область регулярно подвергается обстрелам. Так, в июле над ней были сбиты две ракеты, обломки упали на пилораму и полностью ее разрушили.

А в апреле беспилотник атаковал здание военкомата в Брянской области.

Между тем война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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