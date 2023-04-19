Беспилотник атаковал здание военкомата городского округа Новозыбков в Брянской области РФ. Здание частично повреждено: в нем выбиты сткела.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В атаке он обвинил ВСУ.

Богомаз отметил, что сейчас на месте работают оперативные службы. По его словам, пострадавших нет.

3 марта в районе международного аэропорта Брянска прозвучали два взрыва. Тогда сообщалось, что системой ПВО был сбит беспилотник.

Между тем война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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