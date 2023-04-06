Власти Брянской области РФ заявили о попытке проникновения "украинской ДРГ численностью 20 человек" в районе села Случовск Погарского.

Губернатор утверждает, что по "ДРГ" открыли огонь и попытка проникновения была пресечена.

Напомним, вчера вечером в Брянской области приземлился самолет А-22, как утверждалось, с украинским пилотом. Сообщалось, что самолет зацепился за провода линии электропередач и вынужденно приземлился на поле.

Российские медиа утверждали, что пилот самолета был вооружен автоматом, а самолёт летел в сторону нефтепровода "Дружба".

Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как РФ хочет увеличить армию для войны в Украине.