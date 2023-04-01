В Сети появилось видео масштабного пожара на птицефабрике в Брянской области РФ.

Соответствующие кадры публикуют российские Telegram-каналы.

По данным пабликов, населенный пункт Уручье накануне попал под обстрел, но официально это не подтверждено.

Ранее мы писали, что недавно губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об атаке беспилотника на нефтяную инфраструктуру.

Война в Украине продолжается уже 402-й день. Мы следим за новостями 1 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 401-го дня войны. РФ выпустила девять ракет по Харькову, обстреляла Запорожье и пригород с применением РСЗО. Сырский сообщил, что российские войска на некоторых участках в районе Бахмута "заметно нервничают". Премьер Венгрии Орбан заявил, что в ЕС "близки к обсуждению" отправки в Украину миротворческих войск. Лукашенко призвал к немедленному перемирию, пригрозив, что в противном случае все может окончиться ядерной войной.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.