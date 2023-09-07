Воздушные силы ВСУ показали видео работы немецкой зенитной установки Gepard по дронам в Одесской области.

Заявляется, что был уничтожен беспилотник "Шахед".

При этом дата съемки не уточняется.

Напомним, сегодня была очередная масштабная атака беспилотников на дунайские порты Украины. Воздушные силы сообщили, что было сбито 25 из 33 беспилотников.

Ранее мы писали, что Германия передаст Украине еще 45 зенитных самоходных установок Gepard до конца года.

Война в Украине идет уже 561-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 560-го дня. 6 сентября главными военными событиями стали заявление назначенного РФ "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого о том, что россияне отступили из Работино, и удар по рынку в Константиновке Донецкой области, из-за которого на месте погибли 17 человек. А самой заметной политической новостью среды стал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

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