Сегодня утром в Запорожье российские войска нанесли ракетный удар баллистическими ракетами, попали по инфраструктурному объекту. Есть один пострадавший.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Утром враг попал несколькими ракетами (предварительно баллистическими) в объекты гражданской инфраструктуры областного центра. Есть информация о минимуме одного пострадавшего человека", - написал Малашко.

Также и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что в результате действия взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.

Напомним, этим утром российская армия также нанесла ракетный удар по Сумам. В результате атаки разрушен частный дом. О пострадавших пока информации нет.

Война в Украине идет уже 562-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе сообщили, что украинская армия продвинулась на Мелитопольском направлении, южнее Работино и западнее Вербового. США планируют усиливать снабжение ВСУ. Вчера ночью была трехчасовая атака "Шахедов" по району Измаила - четвертая за последние пять дней.

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