В четверг, 14 сентября, в Украине идет 567-й день войны с Россией.

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14 сентября

12.22 Опубликовано расположение российского комплекса ПВО под Евпаторией, о поражении которого заявили ВСУ.

12.03 Министр обороны Италии надеется на завершение войны в Украине в течение семи-восьми месяцев, то есть до конца весны.

«Я надеюсь, что дипломатическое решение будет найдено в достаточно короткие сроки, в течение следующих семи или восьми месяцев. Это моя надежда», — заявил Гуидо Крозетто в комментарии la Repubblica.

Он считает, что начать переговоры можно с прекращения огня.

11.57 ВСУ подтверждают удар по российским комплексам ПВО под Евпаторией.

11.45 "Западу не удалось переманить друзей России на сторону Украины", - пишет в заголовке The Wall Street Journal, имея ввиду страны "глобального Юга".

По оценке издания, несмотря на усилия Киева и западных столиц, "многие из крупнейших развивающихся экономик, включая Индию, Бразилию и Южную Африку, остаются нейтральными в отношении войны". И помогают России обходить санкции.

"В последние месяцы, по словам дипломатов и наблюдателей, готовность международного сообщества публично критиковать Россию уменьшилась. Ряд развивающихся стран выступили против призывов Украины и ее сторонников потребовать от России репараций за ущерб, причиненный войной, и создать международный трибунал, преследующий руководство России", - пишет WSJ.

Эксперты говорят, что Запад недооценил степень враждебности по отношению к США и Европе в некоторых частях мира, а также желание ведущих игроков, таких как Бразилия и Южная Африка "отстаивать свою независимость и интересы на международной арене".

Сообщается, что на встрече мировых лидеров на Генассамблее ООН на следующей неделе развивающиеся страны, "похоже, стремятся переключить глобальное внимание на свои приоритеты: глобальное неравенство и облегчение долгового бремени".

Хотя констатируется, что "постепенного прогресса" добиться все же удалось.

В частности, на недавнем саммите G20 в Индии "провалились попытки России использовать формулировки, критикующие экономические санкции Запада".

Также со странами глобального Юга начали сотрудничество по конкретным аспектам войны, "не вынуждая их публично осуждать Москву". Кроме того, до конца года Украина планирует организовать еще один саммит, подобный тому, что был в Джидде.

10.55 Под Евпаторией этой ночью ударом дронов и ракет "Нептун" был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долл., сообщают источники украинских СМИ в СБУ.

По их данным, это была уникальная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВМС.

Сначала беспилотники СБУ поразили радары и антенны "Триумфа", а после подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400.

Источники анонсируют "новые сюрпризы" для РФ в Крыму.



Минобороны РФ заявляло только о налете дронов. Сообщалось, что 11 сбили. А сколько было выпущено, не уточнялось.

10.15 "Ани Лорак, спасибо за борт!", - написано на одном беспилотников, обломки которого упали в центральной части Евпатории.

Лорак в реальности не помогает ВСУ. Наоборот - она живет и продолжает концертную деятельность в РФ.

В ответ украинские телеграмм-каналы запустили кампанию троллинга певицы (чтоб дискредитировать ее в России), заявляя, что она якобы донатит на нужды украинской армии.

В РФ уже раздаются призывы отменить запланированный на 27 сентября концерт Лорак в Подмосковье.

10.00 В с. Новодмитровка (Белозерского района) под Херсоном в результате обстрела погиб 6-летний мальчик, еще 4 человека ранены, сообщает прокуратура.

В полночь артиллерийские снаряды попали в частный дом.

Мальчик погиб, его 13-летний брат и три соседа, которые пытались помочь, попали под вражеский огонь и получили ранения.

09.40 Крымские телеграм-каналы публикуют видео взрывов в районе Евпатории, снятые утром.

Паблики сообщали об атаке беспилотников в этом районе, в результате которой что-то сильно взорвалось.

Минобороны РФ заявляло, что сбило 11 дронов. Сколько всего было выпущено, не уточняется.

09.35 Видео обстрела района ТЭЦ в Курахово публикуют местные паблики.

Город находится в 45 км западнее Донецка, под контролем Украины.

09.17 К концу сентября в Украине начнет работу новая команда Пентагона для мониторинга использования американской помощи.

Об этом сообщил генинспектор Минобороны США, передает CNN.

С конца августа в Украине работает высокопоставленный представитель США, а до конца месяца к нему присоединится дополнительный персонал. Они базируются в посольстве США в Киеве.

Это связано с призывами республиканцев усилить контроль за использованием Украиной средств США.

В отчете генинспектора Пентагона говорится, что способность США отслеживать миллиарды долларов помощи, поступающей в Украину, столкнулась с «проблемами» из-за ограниченного присутствия США, передает CNN.

Также в докладе от октября 2022 года говорится, что в первые полгода войны "преступники, боевики-добровольцы и торговцы оружием в Украине пытались украсть часть предоставленного Западом оружия и оборудования, прежде чем оно было обнаружено украинской разведкой".

08.50 В Сумской области рассказали об ударах двумя беспилотниками этой ночью.

В Юноковской общине из-за атаки загорелось помещение продуктового магазина. В Новослободской общине беспилотник попал в здание неработающей бани, которая также загорелась.

Напомним, за ночь не удалось сбить пять "Шахидов", как сообщили Воздушные силы.

08.20 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

Ночью силы РФ атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 17 были уничтожены средствами ПВО.

За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

Враг нанес 2 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 42 обстрела из РСЗО.

По уточненной информации, вчера оккупанты атаковали Украину 47 дронами-камикадзе, из которых 35 были уничтожены.

Силы обороны Украины продолжают вести оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

На Купянском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районах Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области.

ВСУ держат оборону Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял 14 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Кроме того, все атаки врага в районах Малой Токмачки и Ивового Запорожской области обернулись для оккупантов потерями в живой силе и в технике.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию.

08.05 Ночью по Украине запускалось 22 "Шахида", сообщают Воздушные силы. Из них смогли сбить 17.

Пуски были в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

07.47 Ночью сообщалось о нескольких взрывах в Евпатории (Крым).

По данным пабликов, речь идет об атаке беспилотников, в результате которой что-то сильно взорвалось.

Минобороны РФ заявило об 11 сбитых над Крымом дронах.

Также, по утверждениям ведомства, пять украинских надводных дронов атаковали патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов", все они "уничтожены огнем из штатного вооружения корабля".

Ночью снова перекрывали для движения Крымский мост.

07.35 Ночью над Днепропетровской областью сбили три беспилотника.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Обломки одного из них упали в Первомайской громаде Никопольщины. Частично разрушен частный дом. Еще шесть – повреждены. Повреждены и восемь хозяйственных построек, три авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили.

По тому же району враг бил из тяжелой артиллерии и "Градуа". Досталось Марганецкой громаде. Спасатели обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак.

Обошлось без пострадавших.