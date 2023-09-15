В сети появилось фото российского генерала Сергея Суровикина якобы в Алжире.

Соответствующий снимок публикуют российские военные Telegram-каналы.

Паблики утверждают, что за спиной Суровикина видны флаги зелено-красного цвета, что соответствует цветам Алжира.

Также заявляется, что российский генерал был направлен в Алжир для встречи с военным руководством страны.

Ранее появились сообщения, что Суровикин стал главой Координационного комитета СНГ по вопросам ПВО. Официальных подтверждений этой информации не было.

Недавно в сети появилась первая фотография с генералом Суровикиным после мятежа Пригожина. Ее опубликовала журналистка Ксения Собчак.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Суровикин освобожден после гибели Пригожина, однако, хотя генерал пока сохраняет свое звание и технически все еще является военным офицером, никаких карьерных перспектив у него больше нет.

Об этом писали и российские паблики. Заявлялось, что близкий к "Вагнеру" генерал вышел на волю после того, как Пригожин погиб (и, таким образом, угроза нового бунта со стороны его соратников, с точки зрения Кремля, снизилась), а сам Суровикин "безоговорочно принял условия своего дальнейшего мирного существования".