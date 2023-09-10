Бывший командующий российскими войскам в Украине Сергей Суровикин, который был отстранен от всех дел после мятежа куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, стал главой Координационного комитета СНГ по вопросам ПВО.

Об этом пишет российский сайт EADaily со ссылкой на Совет министров обороны СНГ.

В заметке отмечается, что решение было принято единогласно - все члены совета проголосовали за кандидатуру Суровикина.

Официальных подтверждений этой информации не было.

Напомним, на днях в сети появилась первая фотография с генералом Суровикиным после мятежа Пригожина. Ее опубликовала журналистка Ксения Собчак.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Суровикин освобожден после гибели Пригожина, однако, хотя генерал пока сохраняет свое звание и технически все еще является военным офицером, никаких карьерных перспектив у него больше нет.

Об этом писали и российские паблики. Заявлялось, что близкий к "Вагнеру" генерал вышел на волю после того, как Пригожин погиб (и, таким образом, угроза нового бунта со стороны его соратников, с точки зрения Кремля, снизилась), а сам Суровикин "безоговорочно принял условия своего дальнейшего мирного существования".