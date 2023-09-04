В сети появилось фото российского генерала Сергея Суровикина - первое после новостей об уголовном деле в его отношении из-за мятежа Евгения Пригожина.

Снимок опубликовала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Как утверждается, Суровикин находится с семьей в Москве. Сегодня глава Минобороны Сергей Шойгу отказался комментировать информацию о генерале - об этом его спросили журналисты после пресс-конференции президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Напомним, Суровикин считался главой внутриармейской "оппозиции" Шойгу и Герасимову. Он также был близок к Евгению Пригожину. Суровикин пропал из публичной сферы после попытки мятежа "Вагнера".

Сообщалось, что 22 августа генерал Сергей Суровикин был снят с поста командующего Воздушно-космическими силами РФ. На следующий день на должность назначили начальника штаба ВКС генерала Виктора Афзалова.

Также была информация об аресте генерала по обвинению в поддержке мятежа. Но официально ее не подтвердили.

Ранее в западных СМИ писали, что российскому генералу Суровикину приказали "оставаться в тени" после мятежа "вагнеровцев".

В частности, журналисты WSJ сообщили о зачистке в российской армии после мятежа Пригожина, когда помимо Суровикина в РФ были сняты почти три десятка старших офицеров.

Что означает потеря должности Суровикиным, мы разбирались в отдельном материале.