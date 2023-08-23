В России нашли замену генералу Сергею Суровикину, которого вчера сняли с поста командующего Воздушно-космических сил РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Им стал начальник штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Он уже командовал этим родом войск, пока Сергей Суровикин руководил российской группировкой в Украине.

Афзалов служит в главном военно-авиационном штабе России с 2018 года. Ранее он командовал силами ВВС и ПВО Восточного военного округа. Также Афзалов принимал непосредственное участие в планировании и организации вторжения войск России 24 февраля 2022 года на территорию Украины.

Напомним, Суровикин считался главой внутриармейской "оппозиции" Шойгу и Герасимову. Он также был близок к Евгению Пригожину. Суровикин пропал из публичной сферы после попытки мятежа "Вагнера".

Также была информация об аресте генерала по обвинению в поддержке мятежа. Но официально ее не подтвердили.

Ранее в западных СМИ писали, что российскому генералу Суровикину приказали "оставаться в тени" после мятежа "вагнеровцев".

В частности, журналисты WSJ сообщили о зачистке в российской армии после мятежа Пригожина, когда помимо Суровикина в РФ были сняты почти три десятка старших офицеров.

Что означает потеря должности Суровикиным, мы разбирались в отдельном материале.