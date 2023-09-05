Российский генерал Сергей Суровикин освобожден после гибели Пригожина. Об этом утверждает The New York Times со ссылкой на источники.

Он считался приближенным к Евгению Пригожину и пропал из публичного пространства сразу после провального мятежа ЧВК. Источники сообщали, что он был задержан.

И лишь после гибели Пригожина его вновь выпустили на волю.

Собеседники NYT говорят, что хотя Суровикин, судя по всему, был освобожден из-под стражи, остается неясным, сохраняются ли в отношение него какие-либо ограничения.

Генерал пока сохраняет свое звание и технически все еще является военным офицером, но никаких карьерных перспектив у него больше нет, говорит собеседник издания.

Российские паблики пишут, что он вышел на волю после того как Пригожин погиб (и, таким образом, угроза нового бунта со стороны его соратников, с точки зрения Кремля, снизилась), а сам Суровикин "безоговорочно принял условия своего дальнейшего мирного существования".

В прошлом месяце он был официально отстранен от должности главы Воздушно-космических сил России.

А вчера в сети появилась первая фотография с Суровикиным после мятежа. Ее опубликовала Ксения Собчак.