Британский телеканал Sky News подтверждает, что Украина атаковала штаб Черноморского флота РФ в Крыму дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Эту информацию каналу сообщили украинские и западные источники.

На канале назвали эту атаку "потенциально крупнейшим ударом по российским военно-морским объектам за всю войну".

По предварительным данным, были поражены десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Между тем последствия украинской атаки на Севастопольский морской завод уже видны на спутниковых снимках сервиса Planet.com, если сравнить снимки, сделанные 12 и 13 сентября.

Ранее в Главном управлении разведки подтвердили, что в Севастополе ночным ракетным ударом 13 сентября были повреждены большой десантный корабль и подводная лодка РФ.

"Есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение крупного десантного корабля и подлодки", – сообщили в ГУР.

А ближе к вечеру сегодня стало известно, что в северо-западной части Черного моря Силами обороны юга был уничтожен российский катер типа КС-701 "Тунец".