Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео сбития российских дронов в ходе ночной атаки по Одесской области. Особо отметил мобильные огневые группы, заявив, что их точность с каждым разом растет.

"Особо хочу отметить боевую работу мобильных огневых групп! С каждым днем ​​их меткость растет, с каждым боевым донесением имеем больший процент сбития ударных БПЛА средствами мобильных огневых групп всех сил обороны!", - написал Олещук.

Также он добавил, что Воздушные Силы не тратят дефицитные зенитные управляемые ракеты на "Шахеды", а берегут их для российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что из 44 запущенных этой ночью "Шахедов" были сбиты 32.

БПЛА в основном запускались по южным районам Одесской области и по портовой инфраструктуре области. Также в Сумской области сообщали о трех сбитых "Шахедах" этой ночью.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.