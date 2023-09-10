Сегодня ночью Киев атаковали беспилотники, обломки упали в нескольких районах. Силам ПВО удалось уничтожить более 20 "Шахедов" над столицей.

Об этом сообщили в КГВА.

"Этой ночью враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами. Предварительно это были баражирующие боеприпасы типа "Shahed". Дроны заходили в столицу группами и по разным направлениям. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА (точное количество и тип обнародуют Воздушные Силы)", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Обломки дронов упали в нескольких районах. Пострадал один человек.

В Шевченковском районе обломки повредили квартиру в многоэтажке. Также пострадали автомобили, линии электропередач, дороги в Подольском и Святошинском районах.

"В Подольском районе один пострадавший. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В ГСЧС сообщили, что в Шевченковском районе в результате падения обломка в 25 этажный жилой дом на 24 этаже в одной из квартир повреждены окно и личные вещи.

Также Reuters опубликовала фото ночной атаки дронов на Киев.

Видно, как беспилотник взрывается в воздухе. Также есть кадр мощной детонации в районе городской застройки.

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