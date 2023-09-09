За минувшие сутки Херсонская область была обстреляна 59 раз.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Противник совершил 59 обстрелов, выпустив 244 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 5 снарядов.

В результате обстрелов погибли 3 человека, ещё 8 - ранены, отметил он.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге завершён разбор завалов после обстрела РФ. Появились первые подробности о пострадавших.

Удар по Константиновке. Число раненых увеличилось до 31, под завалами находятся люди . Повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.

Война в Украине идет уже 563-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Мы рассказывали об обстреле Кривого Рога, ударном кулаке РФ под Сватово и введет ли Умеров повестки через "Дию".

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