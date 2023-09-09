За минувшие сутки Херсонскую область обстреляли 59 раз. Три человека погибли, восемь ранены
За минувшие сутки Херсонская область была обстреляна 59 раз.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
Противник совершил 59 обстрелов, выпустив 244 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 5 снарядов.
В результате обстрелов погибли 3 человека, ещё 8 - ранены, отметил он.
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Удар по Константиновке. Число раненых увеличилось до 31, под завалами находятся люди . Повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.
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