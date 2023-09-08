За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. Враг нанес 7 ракетных, 74 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В течение минувших суток силы обороны отразили атаки россиян:

на Купянском направлении в районе Синьковки;

на Лиманском направлении в районе Новоегоровки Луганской области;

на Бахмутском направлении в районах Орехово-Василовки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;

на Авдеевском направлении в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области;

на Марьинском направлении в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

на Шахтерском направлении в районе южнее Пречистовки.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, преуспевают в районе южнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

Напомним, ранее в Минобороны подтвердили, что ВСУ прорвали первую линию обороны РФ.

Война в Украине идет уже 562-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября 2023 года в онлайне.