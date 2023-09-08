Силы обороны отразили атаки РФ на шести направлениях. Утренняя сводка Генштаба
За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. Враг нанес 7 ракетных, 74 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В течение минувших суток силы обороны отразили атаки россиян:
- на Купянском направлении в районе Синьковки;
- на Лиманском направлении в районе Новоегоровки Луганской области;
- на Бахмутском направлении в районах Орехово-Василовки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
- на Авдеевском направлении в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области;
- на Марьинском направлении в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
- на Шахтерском направлении в районе южнее Пречистовки.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, преуспевают в районе южнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника.
Напомним, ранее в Минобороны подтвердили, что ВСУ прорвали первую линию обороны РФ.
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