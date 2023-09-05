ВСУ прорвали первую линию обороны РФ в одном месте, и "прошли определенные рубежи" - в другом.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

"Наступление – это длительный процесс, и война – это не быстро. У нас есть планы, есть понимание, что делать дальше", - говорит она.

Ранее о прорыве первой линии обороны говорил командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам "дальше должно быть легче". По оценке командующего, при сооружении трех линий обороны на южном фронте Россия потратила 60% времени и материалов на оборудование первой из них, и только по 20% - на две остальные.

Предположительно, речь идет о прорыве возле Работино на мелитопольском направлении.

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска на Южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки, южнее Работино. А под Бахмутом атакуют и Украина, и Россия. Также в Украине ужесточили мобилизацию.

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