В течение суток враг нанес 6 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

На Бахмутском направлении наши защитники продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Успешно отражены атаки российских войск в районе севернее Клещеевки Донецкой области.

Также ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника.

Напомним, украинские войска на прошлой неделе освободили 3 кв.км на Бахмутском направлении. В общей сложности освобождены 47 кв.км под Бахмутом.

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.