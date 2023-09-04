Украинские войска готовятся к новой волне наступления россиян на Купянско-Лиманском направлении.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, россияне комплектуют резервы для наступления на Купянско-Лиманском направлении из находившихся на восстановлении войск из вновь сформированных подразделений и солдат, переброшенных из Беларуси.

Она добавила, что россияне также подтягивают профессиональные десантно-штурмовые бригады, "хотя большую часть этих подразделений мы уничтожили и на юге, и на востоке".

Напомним, недавно в Минобороны Украины признали, что российские военные имеют некоторые успехи под Купянском в Харьковской области. Однако в случае продвижения ВСУ на Бахмутском направлении, россияне могут попасть у Купянска в котел.

В конце августа в пресс-службе Восточной группировки войск заявили, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении 110 тысяч военных. Кроме того, увеличилось количество обстрелов.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.

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