Украина не может победить Россию сейчас, но победа к 2025 году возможна при усилении западной поддержки. Так считает отставной британский генерал Ричард Бэрронс, командовавший ранее Объединенными силами королевства.

Об этом он пишет в колонке для Financial Times.

"Нынешнее контрнаступление Украины не вытеснит Россию - хотя никто этого и не ожидал. Маловероятно также сокращение площади оккупации вдвое до наступления зимы, что могло бы быть одной из наиболее оптимистичных целей", - пишет Бэрронс.

Прогресс ВСУ на юге он называет "скромным" и пишет, что он составляет около восьми миль (12 километров). До выхода к морю осталось пройти еще 55 миль (88 километров) через три линии обороны (здесь, вероятно, генерал указал путь по прямой до ближайшей точки на Азовском море).

По его мнению, есть ряд проблем, которые не позволят в этом году закончить начатое.

"У Украины достаточно ПВО, чтобы прикрыть только около трети территории страны. Вопрос нехватки артиллерийских боеприпасов был решен лишь временно - за счет поставки кассетных снарядов США. Украине понадобится время до середины 2024 года, чтобы восстановить достаточно мощные военно-воздушные силы, и ей очень не хватает ключевого оборудования, необходимого для разминирования. Исправление всего этого перенесет войну как минимум на следующий год", - считает Бэрронс.

Также, по его мнению, Киев сейчас должен беречь резервы. "Было бы катастрофой позволить тому, что осталось от 10-го корпуса, незадействованного резерва Украины, быть разбитым на куски на российской обороне из-за поспешных сроков", - пишет генерал.

Поэтому, по его мнению, "Киев не должен настаивать на существенном успехе на поле боя до тех пор, пока не появятся средства для его достижения".

Он предлагает четыре пункта украинской тактики на ближайшее время.

1. В холода придерживаться принципа "кусай и держи", привязывая российских солдат к фронту и действуя "короткими прыжками", чтобы снизить потери.

"Если моральный дух Красной армии уже плохой, сделайте его еще хуже", - заявил он (отметим, что Красной армия называлась во времена Второй мировой войны, когда Британия была союзницей СССР).

2. Украина должна сделать упор на контрбатарейную борьбу и уничтожение российского военного потенциала "быстрее, чем он может быть заменен, что сделает его неспособным противостоять более сильному будущему украинскому наступлению".

В том числе Киев "должен применить свою изобретательность и смелость, чтобы нанести решительный удар за пределами своих границ".

3. Российский Черноморский флот "должен быть нейтрализован как двигатель разрушительных ударов Москвы крылатыми ракетами и как ключевое препятствие на пути экспорта зерна".

"Ракетные удары Украины и быстро расширяющийся потенциал морских беспилотников могут повредить российские корабли быстрее, чем они будут заменены. К весне 2024 года Черноморский флот не должен играть существенной роли в этой войне", - считает генерал.

4. Бэрронс предполагает что Запад начнет усиленные поставки боеприпасов к середине 2024 года, и "это должно стать важным поворотным моментом в наступательных возможностях Киева".

По его мнению, победа Украины "займет больше времени и будет стоить больше, чем мы надеялись".

"Запад теперь должен взять на себя обязательство провести предстоящую более жесткую кампанию или обречь Украину на борьбу без перспективы победы", - заключил генерал.

Напомним, командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге и продвигаются на Ореховском направлении.

Война в Украине идет уже 557-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2023 года в онлайне.