За прошедшие сутки Россия нанесла 2 ракетных и 49 авиационных ударов, совершила 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

На Авдеевском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районе восточнее Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 склада боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

Напомним, командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге и продвигаются на Ореховском направлении.

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