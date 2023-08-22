Бывший глава Объединенного командования британской армии, генерал в отставке Ричард Бэрронс озвучил ВВС три сценария, как он видит возможность завершить войну в Украине.

Об этом он рассказал в интервью "ВВС Украина".

1. Отказ Украины от дальнейшей борьбы из-за нежелания потерять слишком много сил.

"По моему мнению, это было бы просто ужасным решением, и я не верю, что Украина на это пойдет", - считает Бэрронс.

2. Объявление временного прекращения огня с признанием, что нет военного способа для решительной победы на поле боя.

"То есть это не признание поражения или потери, а принятие статуса-кво и приостановка вооруженного конфликта. К сожалению, обе стороны воспользуются паузой, чтобы собраться с силами и перевооружиться, а война возобновится в будущем с еще большими смертями и разрушениями, в то время как все остальные из нас будут жить в условиях неопределенности", - сказал военный.

3. Прекращение Западом требований от Украины быстрого результата на поле боя, угрозы прекратить ее поддержку.

"Цена попыток победить, когда для этого нет сил, в том, что Украина может потерять то, что получила, истощая свои силы попытками штурма сильной российской обороны", - прокомментировал Бэрронс этот сценарий.

Ранее мы разбирались, каковы шансы на скорое окончание войны в Украине.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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