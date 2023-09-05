Российские войска могли построить разветвленные сети лабиринтов на второй линии обороны, у них был год, чтобы обустроить эти позиции.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Она (вторая линия) достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество тоже достаточно велико. Единственное, что нам может сыграть на руку, это то, что траншеи, окопы и перекрытия не так прочны", - говорит Штупун.

Ранее командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге, и "дальше должно быть легче".

Также сегодня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ прорвали первую линию обороны РФ в одном месте, и "прошли определенные рубежи" - в другом.

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