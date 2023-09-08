В результате утреннего ракетного удара по Запорожью загорелись административное двухэтажное здание и газовый модуль поблизости. Благодаря действиям пожарных удалось не допустить взрыва цистерн с метаном.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пострадал один мужчина, его вывели из админздания.

"Одновременно с тушением возгорания спасатели подавали воду для охлаждения емкостей с газом, провели проливку и разбор разрушенных конструкций здания", - говорится в сообщении.

Также появились кадры пострадавшего после обстрела учебного заведения в Запорожье.

Напомним, сегодня утром в Запорожье российские войска нанесли ракетный удар баллистическими ракетами, попали по инфраструктурному объекту. Есть один пострадавший.

Также сегодня Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела повреждены три админздания, семь жилых домов, среди них многоэтажка, также служебный транспорт. Один полицейский погиб, еще девять сотрудников получили ранения, троих из них достали из-под завалов.

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