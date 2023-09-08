Число пострадавших после ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до 44-х человек. Об этом сообщили в МВД.

"Девять сотрудников полиции получили ранения, троих из них достали из-под завалов", - говорится в сообщении.

Погиб вольнонаемный работник полиции охраны.

В результате ракетного удара РФ повреждены три админздания, семь жилых домов, среди них многоэтажка, также служебный транспорт.

Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что большинство пострадавших в "удовлетворительном" состоянии или в состоянии средней тяжести, однако есть и в тяжелом.

Спасательная операция уже завершена, сообщает администрация.

Также МВД публикует фото спасения полицейского из-под завалов в Кривом Роге.

Напомним, сегодня утром армия РФ ударила ракетой по Кривому Рогу. Заявлялось о попадании в здание полиции. Известно об одном погибшем, троих спасателей ГСЧС достали из-под завалов. Они находятся в тяжелом состоянии.

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