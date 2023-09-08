Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA

Число пострадавших после ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до 44-х человек. Об этом сообщили в МВД.

"Девять сотрудников полиции получили ранения, троих из них достали из-под завалов", - говорится в сообщении.

Погиб вольнонаемный работник полиции охраны. 

В результате ракетного удара РФ повреждены три админздания, семь жилых домов, среди них многоэтажка, также служебный транспорт.

Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что большинство пострадавших в "удовлетворительном" состоянии или в состоянии средней тяжести, однако есть и в тяжелом.

Спасательная операция уже завершена, сообщает администрация.

 

Последствия удара по Кривому Рогу

Последствия удара по Кривому Рогу

Последствия удара по Кривому Рогу

Последствия удара по Кривому Рогу

Последствия удара по Кривому Рогу

Также МВД публикует фото спасения полицейского из-под завалов в Кривом Роге.

Последствия удара по Кривому Рогу

Напомним, сегодня утром армия РФ ударила ракетой по Кривому Рогу. Заявлялось о попадании в здание полиции. Известно об одном погибшем, троих спасателей ГСЧС достали из-под завалов. Они находятся в тяжелом состоянии.

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