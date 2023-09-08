Сегодня утром армия РФ ударила ракетой по Кривому Рогу, она попала в админздание. Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. 3-х человек достали из-под завалов. Загорелись гаражи.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ракета попала в админздание. Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. 3-х достали из-под завалов. Загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв. м.". - говорится в сообщении.

В МВД сообщили, что ракетный удар пришелся по зданию полиции. Погиб полицейский, троих спасателей ГСЧС достали из-под завалов. Они находятся в тяжелом состоянии. Еще 6 сотрудников получили травмы разной степени тяжести.

По состоянию на 10:00 количество травмированных в результате российского удара по Кривому Рогу возросло до 25 человек, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Сумам. В результате удара разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади. Пострадали два человека, их достали из-под завалов.