Утренний удар по Сумам пришелся в район жилого сектора, разрушен двухэтажный дом, пострадали два человека. Людей достали из-под завалов.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Утром, 8 сентября, в результате удара, нанесенного по городу Сумы, потерпел значительные разрушения жилищный сектор мирных граждан", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.

"Под обломками находились два человека. Из-под завалов спасатели достали мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.)", - добавили в ГСЧС.

Напомним, рано утром российская армия нанесла ракетный удар по Сумам. Сообщалось, что удар пришелся по частному сектору.

Также сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью баллистическими ракетами, попали по инфраструктурному объекту. Есть один пострадавший.

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