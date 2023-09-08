Число раненых во время ракетного удара по Константиновке Донецкой области увеличилось и составляет 36 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военной администрации на своей странице в Facebook.

"Удалось установить информацию относительно еще четверых раненых в Константиновке", - говорится в сообщении.

Также в ОВА заявили, что за минувший день 7 сентября ранения получили двое жителей Донецкой области - в Авдеевке и в Ивановском.

Напомним, 6 сентября по рынку в Константиновке был нанесен ракетный удар. В тот же день после завершения спасательной операции сообщалось, что погибли 17 человек, 32 были ранены. Вчера власти уточнили, что число погибших составило 16 человек.

Мы публиковали рассказ очевидицы, которая была ранена в результате обстрела. По ее словам, "все были в панике, люди кричали".

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