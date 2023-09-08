В Кривом Роге после сегодняшнего российского удара погиб один человек, трое получили тяжёлые травмы, 19 человек находятся в больнице.

Подробности о пострадавших "Стране" сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Уже 52 пострадавших, трое тяжёлых, они сейчас на операционном столе. Все молодые ребята, от 28 до 35 лет. Один погибший", - расказал Вилкул.

"В данный момент идёт разбор завалов, в течение нескольких часов закончится поисковая операция. Работают спасатели, коммунальщики, развернуты штабы, которые предлагают людям поселение, воду, еду, стройматериалы. В районе пострадавших домов работают 48 бригад коммунальщиков", - сообщил глава Криворожской ОВА.

К настоящему времени в городе завершён разбор завалов после попадания в админздание полиции.

По последним данным, пострадало 55 горожан, в том числе 9 полицейских.

Кроме того, повреждены более 18 многоквартирных домов, церковь, 15 админзданий и более 50 домов частного сектора.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела один полицейский погиб, еще девять сотрудников получили ранения, троих из них достали из-под завалов.

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