Количество раненых в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 72.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул во время брифинга.

Со ссылкой на ПВО он сказал, что удар был нанесен ракетой "Искандер-К".

"В результате попадания в админздание погиб один человек, молодой парень, 72 человека – это уже окончательные данные – получили ранения. 35 человек находятся в больнице, из них три тяжелых. Основной диагноз – множественные осколочные ранения и термические ожоги. Всем оказана необходимая медицинская помощь", - рассказал Вилкул.

По его словам, тревога была объявлена до попадания ракеты. В радиусе 500 метров от места попадания есть пять укрытий, все они были открыты, но сегодня люди массово пошли в укрытие только после прилета.

Также он сказал, что повреждены 79 домов, то есть почти две тысячи квартир и 52 автомобиля.

По информации на 14:30 в Кривом Роге было 59 раненых.

Кроме того, патрульная полиция опубликовала видео первых минут после утреннего обстрела Кривого Рога.

Ранее днем мы писали, что в Кривом Роге завершили разбор завалов после обстрела РФ.

Мы также публиковали фото с места попадания ракеты.