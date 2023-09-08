Сегодня днем российские войска сбросили авиабомбу на село Отрадокаменка Херсонской области. В результате удара авиабомбой погибли три человека.

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

"В Отрадокаменке российская авиабомба убила троих гражданских - 2 женщин и мужчину. Четверо местных жителей получили ранения", - Клименко.

Еще четыре человека ранены.

Напомним, сегодня утром армия РФ ударила ракетой по Кривому Рогу. Один полицейский погиб, девять сотрудников полиции получили ранения, троих из них достали из-под завалов, еще 44 человека пострадали.

Также сегодня утром РФ нанесла ракетный удар по Сумам. Разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.

Война в Украине идет уже 562-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября 2023 года в онлайне.

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