В воскресенье, 10 сентября, в Украине идет 564-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

10 сентября

08:40 Из 33-х запущенных по Украине "Шахедов" было уничтожено 26.

По данным Воздушных сил, они летели в направлении Киевской области со стороны Курска (РФ).

Куда попали ещё семь дронов - не сообщается.

08:38 РФ заявляет, что уничтожила с воздуха три украинских десантных катера северо-восточнее острова Змеиный.

Они, по утверждению ведомства, следовали в направлении Крымского побережья.

Также в МО РФ заявили, что сбили у побережья Крыма восемь беспилотников самолетного типа.

Украина всего этого не подтверждала.

08:30 Reuters публикует фото ночной атаки дронов на Киев.

Видно, как беспилотник взрывается в воздухе. Также есть кадр мощной детонации в районе городской застройки.

08:20 В ГСЧС сообщили, что в Шевченковском районе в результате падения обломка в 25 этажный жилой дом на 24 этаже в одной из квартир повреждены окно и личные вещи.

08:00 Сегодня ночью Киев атаковали беспилотники, обломки упали в нескольких районах. Силам ПВО удалось уничтожить более 20 "Шахедов" над столицей.

Об этом сообщили в КГВА.

"Этой ночью враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами. Предварительно это были баражирующие боеприпасы типа "Shahed". Дроны заходили в столицу группами и по разным направлениям. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА (точное количество и тип обнародуют Воздушные Силы)", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Обломки дронов упали в нескольких районах. Пострадал один человек.

В Шевченковском районе обломки повредили квартиру в многоэтажке. Также пострадали автомобили, линии электропередач, дороги в Подольском и Святошинском районах.

"В Подольском районе один пострадавший. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.