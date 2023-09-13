Ночью 13 сентября была новая атака "Шахедов" на дунайские порты Украины. Налет длился четыре с половиной часа.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Было сбито 32 дрона, но есть попадание по припортовой инфраструктуре.

Повреждены нежилые здания, был пожар на стоянке грузового автотранспорта. Семь водителей госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

В сети публикуют видео после атаки РФ. Водитель на видео говорит, что удар был по бензовозам, которые грузились в порту.

Напомним, что 3 сентября россияне ночью атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области. Уничтожено 22 из 25 "Шахедов".

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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