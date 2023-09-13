Ночью 13 сентября РФ предприняла воздушную атаку по Украине, выпустив 44 "Шахеда". Из них были сбиты 32.

Об этом сообщают Воздушные силы в своей утренней сводке.

БПЛА в основном запускались по южным районам Одесской области и по портовой инфраструктуре области. Сообщается, что для защиты от возможных атак были задействованы истребительные самолеты, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Всего во время атаки было запущено несколько групп дронов с трех направлений: из российских Приморско-Ахтарска и Курска и мыса Чауда в Крыму.

В Сумской области сообщали о трех сбитых "Шахедах" этой ночью.

Ранее сообщалось, что ночью 13 сентября была новая атака "Шахедов" на дунайские порты Украины. Налет длился четыре с половиной часа. Повреждены нежилые здания, был пожар на стоянке грузового автотранспорта. Семь водителей госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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