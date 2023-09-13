Утром 13 сентября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновений.

Враг нанес 7 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из РСЗО.

С началом текущих суток российские оккупанты нанесли массированный авиационный удар с применением ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесской и Сумской областей. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ возле Орехово-Василовки.

Силы обороны Украины в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки Донецкой области.

ВСУ держат оборону неподалеку от Авдеевки и Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял более 20 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

Все атаки врага в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. В результате штурмовых действий украинские военные имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.



Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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