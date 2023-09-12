Спикер Генштаба Андрей Ковалев заявил, что украинские войска имеют успех в районе Работино на мелитопольском направлении.

Об этом пишет Military Media Center.

"Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил Ковалев.

По его словам, РФ там пытается восстанавливать подразделения и продолжает штурмовать позиции ВСУ. Силы обороны отразили более 10 атак в районах Работино и Новоданиловки.

На карте украинского военного ресурса DeepState никаких изменений за сутки с 10 на 11 сентября не указано. А в периоде с 8 по 10 сентября, как указано, РФ удалось отвоевать территорию северо-западнее Вербового, в сторону которого двигаются ВСУ. То есть они пытаются обойти штурмующие украинские войска с тыла.

После этого за 10 сентября указано, что ВСУ удалось продвинуться в направлении Новопокроповки.

Напомним, по данным британской разведки, Россия перебрасывает войска под Работино в связи с продвижением ВСУ.

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