Утром 12 сентября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Враг нанес 10 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки РФ атаковала Украину 12 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Все 12 ударных БПЛА были уничтожены силами ПВО.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается достаточно сложной.



Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Василовки и Клещеевки Донецкой области.

Силы РФ безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.



На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Украинские военные держат оборону, отразив более 10 атак противника в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области. Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах.

Война в Украине идет уже 566-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. К югу от Бахмута ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Вчера ГУР Минобороны заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко". Удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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