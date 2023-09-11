ВСУ наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 11 сентября.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
2. За сутки произошло более 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – в Новоселовском районе Луганской области,
- Бахмутском – в районе Клещеевки,
- Авдеевском – в районе Авдеевки и Керамика,
- Марьинском – в районе Марьинки,
- Запорожском – в районе Новоданиловки и Работино.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 10 ракетных и 46 авиаударов, совершила 37 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла семь ударов. ПВО уничтожила 12 "Шахедов".
Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.
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