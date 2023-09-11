Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 11 сентября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. За сутки произошло более 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в Новоселовском районе Луганской области,

Бахмутском – в районе Клещеевки,

Авдеевском – в районе Авдеевки и Керамика,

Марьинском – в районе Марьинки,

Запорожском – в районе Новоданиловки и Работино.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 10 ракетных и 46 авиаударов, совершила 37 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла семь ударов. ПВО уничтожила 12 "Шахедов".

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

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