Утром 11 сентября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

Сегодня ночью РФ нанесла ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из РСЗО. Также оккупанты атаковали Украину 33 дронами, из которых 26 были уничтожены.

На Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещеевки Донецкой области, продолжаются жесткие бои.

Оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Орехово-Василовки, Клещеевки и Курдюмовки Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, сдерживать врага, проводить штурмовые действия. ВСУ успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки Донецкой области, где в течение суток противник предпринял около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию.

На Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

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