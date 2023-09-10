За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Россия нанесла 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершила более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Берестового, Орехово-Василовки, Богдановки. Идут жесткие бои в районе Клещеевки.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать российские войска, проводят штурмовые действия. В частности, украинские воины отразили около 15 атак врага в районе Марьинки.

На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию.

Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены три разведывательных БПЛА.

Подразделениями ракетных войск поражено 6 артиллерийских средств, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава и 1 склад горюче-смазочных материалов противника.

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