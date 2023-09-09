Россия перебрасывает войска в район Работино Запорожской области в связи с продвижением подразделений ВСУ вглубь многослойной основной линии обороны РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Вполне вероятно, что Россия перебросила силы с других участков фронта для замены ослабленных подразделений в районе Работино. Эти переброски, вероятно, ограничивают возможности России по проведению собственных наступательных операций на других участках линии фронта", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, украинские пехотинцы продолжают постепенное тактическое продвижение по отношению к российским позициям и ослабляют российские силы в этом районе. Кроме того, украинские войска также продолжают оказывать давление на российские позиции к югу от Бахмута, постепенно продвигаясь вперед между Клещеевкой и Авдеевкой.

"Передислокация также с большой долей вероятности является свидетельством давления на оборонные рубежи, особенно вокруг Работино", - резюмирует Минобороны Британии.

Ранее мы сообщали что Вооруженные силы Украины имеют успех южнее Работино.

Перед этим в Генштабе заявили, что ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении южнее Работино и под Бахмутом.