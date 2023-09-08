Вооруженные силы Украины имеют успех южнее Работино. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 8 сентября.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, имеют успех южнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах.
2. За сутки произошло 24 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:
- Лиманском – в районе Новоегоровки Луганской области,
- Бахмутском – возле Белой Горы,
- Авдеевском – в районе Авдеевки,
- Марьинском – в районе Марьинки и Новомихайловки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 10 ракетных и 60 авиаударов, совершила 37 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов.
Война в Украине идет уже 562-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе сообщили, что украинская армия продвинулась на Мелитопольском направлении, южнее Работино и западнее Вербового. США планируют усиливать снабжение ВСУ. Вчера ночью была трехчасовая атака "Шахедов" по району Измаила - четвертая за последние пять дней.
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