Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 8 сентября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, имеют успех южнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. За сутки произошло 24 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – в районе Новоегоровки Луганской области,

Бахмутском – возле Белой Горы,

Авдеевском – в районе Авдеевки,

Марьинском – в районе Марьинки и Новомихайловки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 10 ракетных и 60 авиаударов, совершила 37 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов.

Война в Украине идет уже 562-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе сообщили, что украинская армия продвинулась на Мелитопольском направлении, южнее Работино и западнее Вербового. США планируют усиливать снабжение ВСУ. Вчера ночью была трехчасовая атака "Шахедов" по району Измаила - четвертая за последние пять дней.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.