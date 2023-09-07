В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 7 сентября.

Информация появилась на странице командования в Facebook.

Главное из заявлений украинского Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении.

2. Произошло 34 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районе Синьковки;

Лиманском – в районе Новоегоровки Луганской области;

Бахмутском – в районах Орехово-Васильевки и Клещеевки;

Авдеевском – в районе Авдеевки и Новокалиново;

Марьинском – в районе Марьинки и Красногоровки;

Шахтерском – южнее Пречистовки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 62 авиаудара, совершила 26 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла девять ударов.

Напомним, по данным экспертов, вероятность прорыва всей российской обороны на юге составляет 40-50% до конца года.

Мы разбирали, чего достигло наступление ВСУ за три месяца и какие у него перспективы.