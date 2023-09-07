Украинская армия наступает под Мелитополем, россияне атакуют на шести направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 7 сентября.
Информация появилась на странице командования в Facebook.
Главное из заявлений украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении.
2. Произошло 34 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – в районе Синьковки;
- Лиманском – в районе Новоегоровки Луганской области;
- Бахмутском – в районах Орехово-Васильевки и Клещеевки;
- Авдеевском – в районе Авдеевки и Новокалиново;
- Марьинском – в районе Марьинки и Красногоровки;
- Шахтерском – южнее Пречистовки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 62 авиаудара, совершила 26 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла девять ударов.
Напомним, по данным экспертов, вероятность прорыва всей российской обороны на юге составляет 40-50% до конца года.
Мы разбирали, чего достигло наступление ВСУ за три месяца и какие у него перспективы.