В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 7 сентября.

Информация появилась на странице командования в Facebook.

Главное из заявлений украинского Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении.

2. Произошло 34 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

  • Купянском – в районе Синьковки;
  • Лиманском – в районе Новоегоровки Луганской области;
  • Бахмутском – в районах Орехово-Васильевки и Клещеевки;
  • Авдеевском – в районе Авдеевки и Новокалиново;
  • Марьинском – в районе Марьинки и Красногоровки;
  • Шахтерском – южнее Пречистовки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 62 авиаудара, совершила 26 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла девять ударов.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 7 сентября 2023 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 7 сентября 2023 года

Напомним, по данным экспертов, вероятность прорыва всей российской обороны на юге составляет 40-50% до конца года.

Мы разбирали, чего достигло наступление ВСУ за три месяца и какие у него перспективы.

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