Вероятность прорыва всей российской обороны на юге составляет 40-50% до конца года, заявил директор по анализу Агентства военной разведки Пентагона (DIA) Трент Мол. Однако ограниченное количество боеприпасов и ухудшение погоды сделают это "очень трудным". Поэтому внимание США уже обращено на следующий сезон боев.

Слова эксперта приводит журнал The Economist.

"Если Украина сможет расширить фронт вокруг Работино, удержать свои позиции и продолжить приток боеприпасов, то у нее будут хорошие возможности для нового рывка в 2024 году", - пишет издание со ссылкой на аналитика.

Мол признает, что американские и украинские официальные лица не смогли оценить глубину обороны России и то, насколько трудно Украине будет пробить ее бронетехникой.

Журнал также приводит мнение неназванного представителя администрации Джо Байдена, который считает, что Украине осталось около шести-семи недель на контрнаступление.

В руководстве США при этом есть разногласия, какого прогресса можно достичь за это время. Некоторые считают, что украинская армия, бросившая в бой большую часть своих резервов еще до прорыва второй линии и понеся тяжелые потери при попытке прорваться через нее, вряд ли сможет далеко зайти.

"Если вы посмотрите на поле боя через пять лет, оно может выглядеть во многом схожим", - сказал высокопоставленный представитель американской разведки, подчеркивая, что качество как российских, так и украинских сил со временем снижается.

Недавно мы приводили слова другого эксперта о том, что ближайшие три-четыре недели будут решающими для украинского наступления на юге.

Мы также разбирали, чего достигло наступление ВСУ за три месяца и какие у него перспективы.